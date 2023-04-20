Туркменские ученые ищут способы борьбы с засолением почв

В лаборатории биотехнологий Центра технологий Академии наук Туркменистана совместно с Туркменским государственным университетом имени Махтумкули и Туркменским государственным педагогическим институтом имени С. Сеиди ученые разрабатывают способы повышения плодородности земель и борьбы с засолением почв. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Природное и вторичное засоление почв в условиях орошаемого земледелия является одной из причин, ускоряющих процесс опустынивания. Засоленность почвы пагубно влияет на плодородность земель и угнетает рост и развитие растений.

В настоящее время ученые ведут исследования по разработке органических удобрений из растительного сырья. Такое биокомпостирование решает сразу несколько задач: эффективная борьба с засолением почв, удержание влаги в почве, повышение устойчивости почвы и увеличение плодородности земли. При биокомпостировании используются бактерии и грибы, ускоряющие благоприятный процесс.

К настоящему моменту уже проведены испытания приготовленного удобрения, после чего почва показала более высокие показатели плодородности по сравнению с контрольным образцом.