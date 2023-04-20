Состоялся телефонный разговор между Туркменистаном и США

18 апреля в ходе телефонного разговора между заместителем министра иностранных дел Туркменистана В. Хаджиевым и помощником государственного секретаря Соединённых Штатов Америки по контролю над вооружением, проверке и соблюдению соглашений Меллори Стюарт обсуждались вопросы в области безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Туркменистана.

Особое внимание в ходе встречи было уделено процессу имплементации Венского Документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. В частности, стороны подчеркнули значимость эффективного противодействия современным вызовам и угрозам, а также разработку мер по контролю над вооружениями и выполнению международных обязательств.

Также было выдвинуто предложение о проведении специализированных семинаров и тренингов.

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