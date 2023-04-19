Туркменская делегация провела рабочие встречи в Женеве

17 апреля текущего года в Женеве туркменская делегация провела ряд рабочих встреч. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Туркменистана.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Заместителем Генсекретаря ООН, Генеральным директором Женевского отделения ООН Т. Валовой, где были обсуждены вопросы партнерства Туркменистана и ООН. Обсуждению подлежали вопросы, касающиеся безопасности и процессов разоружения в мире.

Также было уделено внимание вопросам сотрудничества в информационной сфере. Министр иностранных дел Туркменистана встретился с Заместителем генерального секретаря Исполнительным секретарем ЕЭК ООН О. Алгаеровой по вопросам дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана и ЕЭК ООН в транспортной, энергетической, информационной сферах и области безопасности дорожного движения.

Состоялись переговоры с Генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности Д. Тангом, где обсуждались вопросы имплементации документов, регламентирующих реализацию авторских прав и их охрану. Для активизации партнерства с ВОИС было решено подготовить «дорожную карту» с целью дальнейшего присоединения Туркменистана к международно-правовым актам в области интеллектуальной собственности.