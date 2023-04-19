Минэнерго США представило прогноз по нефтедобыче в Туркменистане

Согласно представленному прогнозу Минэнерго, добыча нефти и других жидких углеводородов в Туркменистане в текущем году составит 0,27 млн. баррелей в сутки. Об этом сообщается на сайте информационного агентства «Trend new agency».

Таким образом, по прогнозу текущего года объем добычи останется аналогичным данным предыдущего 2022 года. В подготовленном прогнозе также сообщается о предполагаемых объемах добычи углеводородов в 2024 году. В соответствии с прогнозами, они также составят 0,27 млн. баррелей в сутки в первом, втором, третьем и четвертом квартале года.

По статистике, в 2021 году объем добычи нефти составил 8,9 млн. тонн. Основные направления экспорта Туркменской нефти — это Иран, Азербайджан и Россия. Общий объем нефтяных запасов Туркменистана составляет 82 млн. тонн.