Туркменская спортсменка завоевала «серебро» Чемпионата Азии по теннису

Туркменская теннисистка Илима Гусейнова завоевала серебряную медаль финального этапа чемпионата Азии по теннису. Об этом сообщается на сайте Orient news.

Туркменская спортсменка выступала в парном разряде с узбекской теннисисткой Эмилией Ким.

Илима Гусейнова принимала участие в турнире от Центральной и Западной Азии, набрав необходимое количество очков по результатам отборочного этапа и получив от Международной федерации тенниса приглашение выступить в завершающем этапе чемпионата.

Чемпионат Азии в этом году проходил в Индии, в городе Бхубанесваре. Участие в турнире приняли команды из Казахстана, Индонезии, Индии, Ирана, Гонконга, Кореи, Кувейта, Малайзии, Шри-ланки, Сирии, Таиланда, Вьетнама, стран Южной, Юго-восточной, Восточной Азии. Чемпионат проводился с 4 по 14 апреля.

Фото: Федерация тенниса Туркменистана