Президент Туркменистана поздравил соотечественников с Gadyr gijesi

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил родной народ с Ночью всемогущества «Gadyr gijesi». Полный текст поздравления приводится в ежедневной газете «Нейтральный Туркменистан» от 17 апреля.

Президент страны выразил искреннюю радость, что туркменский народ чтит традиции и передает их из поколения в поколение. Он подчеркнул, что в основах государственности Туркменистана заложены принципы патриотизма, справедливости, честности, великодушия. В связи со священным праздником Правительством принято решении о помиловании граждан в ознаменовании Ночи всемогущества.

В поздравительном послании Сердар Бердымухамедов отметил, что реализация реформ государства на современном этапе преумножает величие и благополучие Родины. Президент также акцентировал внимание на популяризации национальной культуры, материального и духовного достояния.

Фото: turkmenportal.com