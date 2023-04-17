План по добыче природного и попутного газа в Туркменистане исполнен на 104,5%

На заседании Кабинета Министров, состоявшимся 15 апреля, отчитался заместитель председателя Кабмина А. Беглиев. Как сообщает государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня», А. Беглиев сообщил Президенту страны Сердару Бердымухамедову о достигнутых технико-экономических показателях по добыче нефти и газового конденсата, производству смазочного масла и сжиженного газа.

В первом квартале текущего года государственный концерн «Türkmennebit»выполнил план по обеспечению нефтью на 101,9%, по переработке нефти на нефтеперерабатывающих предприятиях — на 103,6%, по производству бензина — на 104,5%, дизельного топлива — на 108,6%. Производство полипропилена за отчетный период исполнено на 104,5%.

Перевыполнение плана было отмечено и в газовой отрасли: план по добыче природного и попутного газа исполнен на 104,5%, а план по его экспорту — на 102,8%.

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