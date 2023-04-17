Объем оказания услуг связи в Туркменистане увеличился на 11,8%

В ходе состоявшегося 15 апреля заседания Кабинета Министров о работе за первые три месяца текущего года отчитался председатель Госкомитета по статистике. Об этом сообщило интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Д. Аманмухаммедов в своем докладе рассказал о стабильной динамике роста в области добычи нефти и газа, производства электроэнергии и других видов продукции. Транспортно-коммуникационный сектор экономики также достиг устойчивых индикаторов. Объем оказания услуг связи вырос на 11.8%.

Успехи наблюдаются и в агропромышленном комплексе: наращиваются объемы производства овощей, ягод и фруктов, мяса, молока.

Председатель Государственного комитета статистики Туркменистана также сообщил Президенту о совершенствовании методов сбора данных на основе международных стандартов.

Фото: turkmenportal.com