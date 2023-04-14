ПРООН совместно с туркменским ВУЗом запустил серию вечеров по ЦУР

В Туркменским национальным институте мировых языков имени Азади в рамках книжного клуба «Книга — источник мудрости» Программа развития ООН проводит вечера Целей устойчивого развития. Об этом сообщается на сайте Orient news.

Первый вечер был посвящен цели 3 — «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте». Выбор темы первого вечера приурочен к Всемирному дню здоровья, который отмечался 7 апреля.

Проводимые вечера по ЦУР направлены на ознакомление студенческой молодежи со способами достижения Целей устойчивого развития, воплощение которых запланировано ООН к 2030 году. Всего за этот период структурные подразделения ООН в Туркменистане запланировали реализовать 17 Целей устойчивого развития.

Фото: @undp_turkmenistan