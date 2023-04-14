В Туркменистане состоится международная выставка «Белый город — Ашхабад»

В период 24-25 мая текущего года в Ашхабаде состоится выставка «Белый город — Ашхабад», организованная хякимликом города Ашхабад и Торгово-промышленной палатой Туркменистана и приуроченная ко дню города Ашхабад. О запланированном мероприятии сообщается на официальном сайте хякимлика города Ашхабад.

Участие в XXII Универсальной международной выставке примут представители госучреждений и предприниматели страны. На выставке будут представлены достижения столицы в градостроительной, индустриальной, культурной и интеллектуальной областях. Многие из представленных проектов найдут свое воплощение в архитектуре города.

Местом проведения мероприятия станет площадь на территории Торгово-промышленной палаты по адресу: проспект Чандыбиль, дом 143.