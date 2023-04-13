Туркменский и казахский институты обсудили сотрудничество в рамках Меморандума

Состоялась встреча профессорско-преподавательского состава Института международных отношений МИД Туркменистана и Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Также на встрече присутствовали студенты двух ВУЗов. Об этом сообщается на сайте Orient news.

На совещании обсуждались вопросы двухстороннего сотрудничества в рамках подписанного в 2021 году меморандума о взаимопонимании. Стороны обменялись опытом и методами преподавания журналистики в учебных заведениях. Также на встрече были затронуты вопросы создания оптимальных условий для эффективного освоения студентами образовательной программы и получения необходимых знаний и навыков в области журналистики и смежных дисциплин.

Встреча была призвана способствовать активизации партнерских связей между двумя ВУЗами.