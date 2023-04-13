В Туркменистане проведен тренинг ПРООН по теме стихийных бедствий

В ходе двухдневного тренинга, проведенного в Туркменистане, обсуждались вопросы планирования восстановления и оценки потребностей после стихийных бедствий. Инициатор мероприятия — Программа развития ООН. Тренинг прошел при участии Межведомственной группы по снижению риска бедствий. О событии сообщило интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Целью обучающих мероприятий стало повышение национального потенциала в области оценки потребностей после стихийных бедствий. Подобные мероприятия имеют своей целью информирование о рисках в соответствии с ЦУР и Сендайской программой по снижению риска бедствий.

Спикерами тренинга стали технический советник по климату и устойчивости к стихийным бедствиям Регионального центра ПРООН в Стамбуле Станислав Ким, международные эксперты Екатерина Мельниченко, Армен Чилингарян и Жарко Петрович.