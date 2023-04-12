У российского посольства в Туркменистане состоится возложение цветов к бюсту Ю. Гагарина

В среду 12 апреля в 11.30 на территории отдела образования, науки и культуры российского посольства состоится возложение цветов к бюсту Юрия Гагарина в честь празднования Дня космонавтики и Международного дня первого человека в космосе. Об этом сообщается на сайте Orient news.

Для регистрации в мероприятии, которое состоится у Русского дома, необходимо позвонить по телефону +99364535025.

Советский гражданин Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе, совершив 12 апреля 1961 года 108-минутный полет в космическое пространство. Этот день — памятная дата для человечества и знаменует собой начало космической эры.

Международный день первого человека в космосе был утвержден Генеральной Ассамблеей относительно недавно — в 2011 году.

Фото: turkmenistan.gov.tm