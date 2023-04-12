Туркменистан принял участие в 56-ой сессии Комиссии по народонаселению и развитию ООН

В понедельник 10 апреля началась очередная 56-ая сессия Комиссии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, в которой участвуют представители Госкомитета Туркменистана по статистике. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Туркменистана.

На сессии, которая продлится до 14 апреля, обсуждается работа по реализации программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию, принятой в 1994 году в Каире. Основное направление деятельности Комиссии — выполнение согласованных целей в области развития, в том числе, сформулированных на повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года.

Туркменистан в рамках своего выступления и участия в общих дебатах, поделился своим опытом в сфере народонаселения, в частности, в организации и проведении сплошной переписи населения и жилфонда 2022-ого года. Было подчеркнуто, что данные переписи будут использоваться при формировании социально-экономической политики страны.