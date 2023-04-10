Русский драмтеатр им. Пушкина в Ашхабаде получит финансовую поддержку от РФ

Как сообщила на заседании четвертой международной конференции «Русский театр за рубежом как институт русской культуры» Алла Манилова — статс-секретарь и замминистра культуры Российской Федерации, русские театры из 10-ти стран получат финансовую поддержку. Источником финансирования является автономная некоммерческая организация «Русские сезоны». Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

В туркменской столице находится Русский драмтеатр имени А.С. Пушкина, который также получит помощь для решения инфраструктурных вопросов. Финансовая помощь составит 10 миллионов рублей, 5 из которых направляются на оборудование, 5 — на постановки.

Денежные средства также получат русские театры, находящиеся в Абхазии, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане, Северной Осетии.

Фото: turkmenportal.com