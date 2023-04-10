Глава МИД Туркменистана примет участие во встрече РФ и центрально-азиатских стран

14 апреля в Самарканде состоится шестая встреча министров иностранных дел Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. О предстоящей встрече сообщает информационное агентство ТАСС.

Повесткой дня станет обсуждение стратегического сотрудничества Российской Федерации и пятерки центрально-азиатских стран в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортной, энергетической, культурно-гуманитарной областях.

Стороны планируют обменяться мнениями на актуальные вопросы регионального и международного уровня. Кроме того, на 14 апреля запланировано проведение заседания Совета министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств с участием представителей Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызской Республики, России, Таджикистана, Туркменистана и Исполнительного комитета СНГ.

Фото: business.com.tm