Туркменская Ассоциация «Туркмен Логистика» организовала обучающие семинары

Ассоциацией «Туркмен Логистика» совместно с USAID организованы обучающие семинары в онлайн-формате по автомобильным грузоперевозкам. Об этом сообщило интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Программа семинаров рассчитана на 3 дня и продлится с 11 по 18 апреля. 11 апреля спикер Василий Королев расскажет об особенностях экономики перевозок и критериях расчета с заказчиками. 13 апреля Марат Назаров и Сайран Медеров расскажут о перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов.

В заключительный день семинаров 18 апреля спикеры Dario Caccamisi и Екатерина Мищенко расскажут об управлении холодовой цепи поставок.

Начало семинаров в 14.00 по ашхабадскому времени, длительность каждого мероприятия — 1,5-2 часа. По результатам проверенных занятий каждый участник получит именной сертификат. Все заинтересованные специалисты могут обращаться в офис Ассоциации «Туркмен Логистика».