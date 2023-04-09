Национальный Лидер Туркменистана возглавил колонну веломарафона

Национальный Лидер Туркменистана Председатель Халк Маслахаты страны Гурбангулы Бердымухамедов дал старт веломарафону, который прошел 7 апреля в честь празднования Всемирного дня здоровья. Об этом сообщается в интернет-издании «Туркменистан: Золотой век».

Для проведения спортивно-экологической акции выбрали город Аркадаг. Начало маршрута велопробега пролегало вдоль проспекта Акхана. В ходе пробега Гурбангулы Бердымухамедов сделал остановку у Оздоровительно-реабилитационного центра имени Гурбангулы Бердымухамедова, где провел беседу с заместителем руководителя благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям, управделами Халк Маслахаты и генеральный директор Центра.

В ходе пробега Национальный Лидер осмотрел профильные здания Оздоровительно-реабилитационного центра, спортивные и детские площадки, а также одну из квартир жилого дома для врачей.