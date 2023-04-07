Туркменским ВУЗом объявлены результаты Международной Олимпиады по теоретической механике

Организатор Второй Открытой международной интернет-олимпиады по теоретической механике Государственный энергетический институт Туркменистана объявил ее результаты. Мероприятие прошло среди студентов ВУЗов Туркменистана и 16-ти стран мира. В командных и индивидуальных заветах определены 33 победителя и 181 призер. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Среди 27-ти победителей в индивидуальных соревнованиях 11 наград взяли туркменские студенты Государственного энергетического института, Туркменского сельскохозяйственного института, Туркменского государственного университета имени Махтумкули, Института инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана и Инженерно-технологического университета Туркменистана им.Огузхана.

48 студентов из Туркменистана стали обладателями 10-ти вторых мест и 38-ми третьих мест.

Победителями и призерами индивидуальных зачетов также стали студенты из России, Китая, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Эквадора.

В командном зачете определено 6 победителей. Абсолютным победителем и обладателем Гран-при олимпиады стала команда Московского физико-технического института.