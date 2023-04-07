2 апреля состоялось первенство Туркменистана по авиамоделированию для радиоуправляемых мотопланеров класса F5J. О результатах первенства сообщило интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В состязаниях принимали участие моделисты из Ашхабадского аэроклуба Министерства обороны Туркменистана и авиакружков Бюзмеинского этрапа и города Мары.

В соревнованиях победил кандидат в мастера спорта Назар Керимов, второе место занял Дерьякули Атаев, на третьем месте — Рафаэль Мустафин. Настоящим вдохновителем для любителей авиамоделирования стал Мурад Атаев — бард и один из популяризаторов авиамоделирования. Этот вид спорта увлек его после первого полета человека в космос в 1961 году и до сих пор сохраняет для него свою актуальность.

Сегодня любой желающий может начать заниматься авиамодельным спортом и стать участником ашхабадского кружка.