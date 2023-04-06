Подведены окончательные итоги выборов в Туркменистане

Подведены окончательные итоги выборов, прошедших в Туркменистане 26 марта. В местных СМИ уже публикованы списки народных избранников Меджлиса, продолжается публикация списков избранных членов этрапских, велаятских, городских Халк маслахаты и Генгешей. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Центральная комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане рассказала о составе обновленного парламента. Отмечается, что более 41% депутатов — молодые люди моложе 40 лет, более 25% от общего числа депутатов — женщины. Это свидетельствует о возрастающей роли прекрасной половины человечества в общественно-политической жизни страны, а также — об увеличении политической активности молодого поколения.

Результаты выборов показали высокий уровень подготовки всех выборных этапов, а также причастность избирателей к демократическим реформам, реализуемым президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.