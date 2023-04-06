В Туркменистане проходит выставка картин воспитанников художественной школы

В стенах Детский художественной школы имени Бяшима Нурали проходит экспозиция под названием «Дети ищут красоту» из 30-ти портретных работ, созданных учащимися третьего класса отделения живописи. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Для выставки были отобраны лучшие работы, выполненные мягким карандашом с натуры или с фотографии. Среди отличившихся юных художников — Ширин Сувханова, Марал Какаджанова и Султангуль Аманова.

В выставке также приняли участие ученики декоративно-прикладного направления, представив яркие оригинальные гобелены.

Данная экспозиция призвана стимулировать детей к творческим успехам. Следующую выставку планируется провести на Всемирный день здоровья. На ней будут представлены работы детей живописного и скульптурного отделений.