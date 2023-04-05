В Ашхабаде состоялась конференция по старту Портала торговой информации

В Ашхабадском отеле «Yylduz» состоялась конференция по запуску Портала торговой информации Туркменистана, где приняли участие представители Международного торгового центра, Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана, ЕС, ООН и других международных организаций. Об этом сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Спикерами форума стали замминистра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана К. Курбанов, глава представительства ЕС в Туркменистане Диего Руиз Алонсо, программный специалист Международного торгового центра Тимоти Брюнто.

Разработанная интернет-площадка содержит более 250 образцов документов, необходимых для процедур импорта и экспорта, а также информацию о полагающихся сборах и выплатах.

Платформа разработана в рамках проекта Ready4Trade Центральная Азия — ЕС и служит для Туркменистана эффективным инструментом для расширения внешнеэкономической деятельности и интеграции в международные рынки.

Фото: turkmenistan.gov.tm