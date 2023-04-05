В Ашхабаде открылась выставка продукции отечественных производителей

В Экспоцентре Торгово-промышленной палаты Туркменистана открылась выставка торгового комплекса государства. Выставка продлится 4 дня, на ней представлены товары ведущих отечественных производителей, в том числе продукты питания, товары народного потребления, текстиль, ковры и другие изделия. Об этом сообщает Orient news.

В обращении к участникам выставки Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил, что отечественная продукция пользуется широким спросом не только на внутреннем, но и на внешнем рынке, повышается процент экспорта страны.

Свою продукцию на выставке демонстрируют частные и государственные компании. Представлен широкий спектр товаров из самых разных категорий: бытовая химия, моторные лодки, электроника, компьютерная техника, продукты, ковровые изделия и многое другое.

Для гостей выставки проведут показ мод, на котором будут представлены комплекты современной и традиционной одежды.