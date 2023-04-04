Через Туркменбаши и Ашхабад пройдет мотопробег

Первый мотопробег вокруг Каспия, объединяющий мотолюбителей прикаспийских стран, стартовал 1 апреля в Астраханской области. Возглавляет пробег губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Идею проведения акции поддержали президент и глава МИД России. О мероприятии сообщает информационное агентство ТАСС.

Дистанция мотопробега составляет более пяти тысяч километров, которые необходимо преодолеть за 10 дней. Путь мотоциклистов проходит через города Казахстана — 2 апреля они достигли Атырау, затем проследуют через Актау. На территории Туркменистана активисты мотодвижения проедут через Туркменбаши и Ашхабад. Далее пробег пройдет через Иран, Азербайджан и завершится в российском Каспийске.

Целью данного пробега также является укрепление добрососедских взаимоотношений с прикаспийскими государствами. Во всех странах, через которые походит маршрут пробега, губернатором Астраханской области запланированы рабочие встречи.

Фото: orient.tm