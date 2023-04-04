Сумма сделок за прошлую неделю на ГТСБ Туркменистана превысила $22,5 млн.

В течение торгов прошлой недели, состоявшихся на государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана, заключено 32 сделки с иностранными и отечественными компаниями. Общая сумма сделок составляет свыше 22 млн. 515 тыс. долларов США и более 260 тыс. туркменских манатов. Об этом сообщается на официальном сайте ГТСБТ.

Особенно востребованной на прошлой неделе стала продукция национальных концернов ГК «Türkmennebit», «Türkmengaz» и «Türkmenhimiýa»: тяжелый вакуумный газойль, сжиженный газ, авиационный и осветительный керосин, нефтяной битум, техническая сера. Продукты нефтегазовой отрасли приобрели бизнесмены из ОАЭ, Турции, Узбекистана и Афганистана.

Представители бизнеса из Азербайджана и Кыргызстана заключили сделки на поставку гладкокрашеных и жаккардовых изделий. Туркменские предприниматели приобрели хлопчатобумажную пряжу.

Фото: newashgabat.com