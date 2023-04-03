Президент Туркменистана объявил о запуске нового телеканала «Аркадаг»

Сердар Бердымухамедов подписал Постановление о создании нового телеканала «Аркадаг», который начнет вещание в сентябре текущего года в 15-часовом режиме. Об этом сообщил информационный портал «Бизнес Туркменистан».

Телеканал создается с целью развития и повышения эффективности телевидения, а также с целью дальнейшего совершенствования Госкомитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии. Создание нового телеканала призвано обеспечить создание ярких и интересных телепередач о независимом Туркменистане современности, в частности — о достижениях страны и «умном» городе Аркадаг.

Государственному комитету по телевидению, радиовещанию и кинематографии совместно с Министерством адалат необходимо в течении месяца подготовить для дальнейшего утверждения поправки и изменения действующего законодательства в соответствии с подписанным Постановлением.