Главы дипмиссий Туркменистана и Пакистана встретились на ифтар-ужине

В четверг 30 марта министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари пригласил в МИД Пакистана глав дипломатических миссий в Исламабаде на межконфессиональный ифтар-ужин. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Туркменистана.

Глава Министерства иностранных дел Пакистана заявил о важности межконфессионального сотрудничества в рамках международных отношений. Министр отметил, что международное сообщество должно противодействовать изменению климата, последствиям Covid-19, экономическим и геополитическим вызовам современного мира.

Посол Туркменистана в Пакистане А.Мовламов выступил на мероприятии, поздравив всех пакистанцев с исключением Европейским Союзом Пакистана из списка «стран третьего мира с высоким уровнем риска», что является серьезным шагом на пути к дальнейшему развитию экономики государства.