Президент Туркменистана посетит Таджикистан

В период 10-11 апреля текущего года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершит визит в Таджикистан. Об этом сообщила пресс-служба Президента Таджикистана.

В ходе запланированной поездки Сердару Бердымухамедову предстоит провести ряд встреч с представителями Правительства Таджикистана. В процессе предстоящих встреч будут обсуждаться возможности межгосударственного сотрудничества в различных сферах и направлениях.

Сообщается также, что перед официальным визитом Президента Туркменистана в Таджикистан, 8-9 апреля в Душанбе состоится бизнес-форум предпринимателей двух стран. Участниками конференции станут более ста представителей туркменского бизнеса и свыше двухсот представителей деловых кругов Таджикистана. Отмечается, что товарооборот между государствами за первые месяцы 2023 года увеличился почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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