В туркменских ВУЗах начались Дни открытых дверей

В ВУЗах Туркменистана стартовали Дни открытых дверей для абитуриентов. Мероприятия будут интересны выпускникам средних школ 2022-2023 учебного года и представителям молодежи, решившим получить высшее образование. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Знакомство абитуриентов и их родителей с ВУЗом уже провел Туркменский государственный архитектурно-строительный институт, предоставив гостям высшего заведения подробную информацию о кафедрах, факультетах, направлениях подготовки.

25 апреля будущих студентов на День открытых дверей приглашает Институт международных отношений МИД Туркменистана. Высшая школа дипломатии проведет профориентационные мероприятия 8 мая в 15.00.

Институт международных отношений МИД Туркменистана также проведет ряд профориентационных встреч в велаятах, которые состоятся 10 и 24 апреля в филиале Международного университета нефти и газа им. Ягшыгелди Какаева, 11 и 25 апреля — в Туркменском сельскохозяйственном институте, 12 и 26 апреля — в Туркменском государственном педагогическом институте им. С. Сейди, а 13 и 27 апреля — в Государственном энергетическом институте Туркменистана.