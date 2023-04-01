Стали известны победители 4-ой игры туркменского проекта «Юные вестники мира»

Четвертая игра отборочного тура второго сезона игры «Юные вестники мира» прошла в Институте международных отношений МИД Туркменистана. В игре на тему«Диалог — гарантия мира: культура мира в дипломатическом наследии античной эпохи» принимали участие школьники 10-11 классов столицы и велаятов страны.

Как сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век», членами жюри в отборочном туре стали ответственный секретарь национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемова, заместитель руководителя отдела театрально-развлекательных учреждений Минкульта Туркменистана Байрамгельды Чарыев и преподаватель кафедры истории Туркменского государственного университета имени Махтумкули Тойлы Хоммыев.

Авторитетное жюри определило победителей четвертой игры. Ими оказались 4 школьника: Танрыгулы Гельдымаммедов, Довлетмырат Аразов, Вейселхаджи Нуреддинов, Азат Амансахедов.