Посол Великобритании в Туркменистане встретилась с замминистра МИД

На прошедшей неделе Посол Великобритании в Туркменистане Люсия Уайлд провела встречу с недавно назначенным замминистра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой. Об этом сообщает МИД страны.

В процессе беседы М. Бяшимова рассказала о своей роли в МИД страны, позитивно отозвавшись об усилиях Посольства Великобритании, направленных на укрепление дипломатического сотрудничества между Туркменистаном и Великобританией как в двустороннем формате, так и на уровне многостороннего международного взаимодействия.

В ответном слове Л. Уайлд подчеркнула важность совместной работы по приоритетным направлениям, в числе которых – борьба с глобальными климатическими изменениями, развитие «зеленой» экономики, обеспечение гендерного равноправия.

Стороны отметили эффективность взаимодействия двух стран на высоком уровне между правительствами Туркменистана и Великобритании.