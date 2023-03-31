Туркменская спортсменка завоевала три золотых медали на мировом первенстве по тяжелой атлетике

Три золотые медали завоевала старшеклассница из Ашхабада Мадине Аманова, выступившая в весе до 59 кг в юношеском (до 17 лет) мировом первенстве по тяжелой атлетике в Албании. Конкуренцию Мадине составляли еще 17 штангисток из разных стран. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Медине Аманова, реализовав 4 попытки из 6, набрала 199 кг в двоеборье, опередив ближайшую соперницу на 3 кг. Спортсменка также завоевала золото в рывке (90 кг) и толчке (109 кг).

Прошедшие соревнования подобного уровня для Медине уже не первые: тяжелоатлетка ранее выступала на юношеском мировом первенстве и первенстве Азии-2022. Подготовкой спортсменки занимается ее отец — тренер Школы высшего спортивного мастерства и туркменской сборной девушек Гурбандурды Аманов.

Первенство мира в Албании продлится до 1 апреля. Туркменистан на данных соревнованиях представляют 9 спортсменов.