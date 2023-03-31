В Туркменском ВУЗе откроется факультет гражданской обороны

Сердар Бердымухамедов 29 марта 2023 года подписал Постановление об открытии факультета гражданской обороны в Туркменском государственном архитектурно-строительном институте. Об этом сообщает государственное информационное агентство: «Туркменистан сегодня».

Министерству обороны и Министерству образования президентом поручено разработать и утвердить Положение о факультете гражданской обороны. В Постановлении президента указано, что прием документов на факультет гражданской обороны начнется в 2023-2024 учебном году.

Также в кабинет министров в течение месяца должны быть представлены предложения Министерства обороны, Министерства образования и Министерства адалат о внесении изменений и поправок в действующее законодательство Туркменистана в соответствии с подписанным Постановлением.

Фото: turkmenistan.gov.tm