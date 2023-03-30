На ГТСБ Туркменистана повысился спрос на техническую серу и авиакеросин

По информации, размещенной на официальном сайте Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана, во вторник 28 марта на торгах была реализована крупная партия технической гранулированной серы по цене 42 доллара за тонну и авиакеросина ТС-1 по цене 678,50 долларов за тонну.

Государственный концерн «Туркменгаз» заключил договора на поставку 130-ти тыс. тонн гранулированной технической серы на сумму $5,4 млн. с компаниями из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Афганистана.

Между ГК «Туркменнефть» и предпринимателями из ОАЭ и Узбекистана заключены сделки на поставку авиакеросина общей стоимостью $7,8 млн. Всего за 28 марта заключено 10 сделок на общую сумму $13,3 млн.

Напомним, что 27 марта было заключено еще 6 сделок на общую сумму $2,6 млн. с бизнесменами из Узбекистана и Афганистана. Предметом сделок стали гранулированная сера, сжиженный газ и осветительный керосин.

Фото: business.com.tm