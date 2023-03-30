Минобразования Туркменистана приглашает принять участие в конкурсе «Высокие технологии и инновационные разработки»

Интернет-издание «Туркменистан: Золотой век» сообщает о продолжении набора участников на конкурс «Высокие технологии и инновационные разработки». Организован конкурс Министерством образования, Академией наук и Центральным советом молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули.

Конкурсные научно-исследовательские работы принимаются до 1 мая текущего года на адрес scientificwork.tm@gmail.com. Темой исследования могут стать нанотехнологии, химические технологии, изучение новых материалов, энергетика, биотехнология, молекулярная биология, сельское хозяйство, экология, генетика.

Участвовать в конкурсе могут молодые люди до 35 лет, влюбленные в науку, учащиеся начальных и средних профессиональных учебных заведений, ВУЗов.

К научно-исследовательской работе необходимо приложить документ с информацией об ее оценивании и не меньше 3-х положительных рецензий ученых.

Конкурс будет проводиться в 2 этапа. Результаты будут подведены 10 октября. На первом этапе конкурсные работы рассматриваются и оцениваются жюри, на втором — участники конкурса проводят онлайн-презентацию своей работы.

Подробная информация содержится на официальном сайте Минобразования Туркменистана.