Туркменский Аркадаг получил статус города государственного значения

Как сообщило периодическое издание «Türkmenistan» в пятницу 24 марта, президент Туркменистана подписал закон о присвоении особого правового статуса городу Аркадаг, который составляет неотъемлемую часть территории государства и имеет особую значимость.

В Законе «О городе Аркадаг» определены новый правовой статус, юридические и организационные аспекты деятельности органов государственной власти города.

Согласно подписанному президентом Закону, населением города являются граждане Туркмении, имеющие место жительства в Аркадаге, а также иностранные граждане и лица без гражданства, временно или постоянно проживающие в городе.

В настоящее время молодой город Аркадаг является административным центром Ахалского велаята и находится в стадии активного строительства в соответствии с современными тенденциями и «умными» IT-технологиями.

Фото: euroasia-uclg.ru