Дни культуры Туркмении пройдут в Корее

Как сообщает Посольство Туркменистана в Республике Корея, с 29 по 31 марта 2023 года в стране будут проведены Дни культуры Туркменистана. Местом проведения мероприятий станут корейские города Сеул и Ыйджонбу.

Событие приурочено к 300-летнему юбилею со дня рождения великого философа и поэта Востока Махтумкули Фраги. В рамках культурной акции гости смогут посетить выставку произведений декоративно-прикладного искусства, концерт артистов Кореи и Туркмении, а также оценить туркменское киноискусство.

В ноябре прошлого года в Туркменистане были проведены Дни корейской культуры, которые были посвящены 30-летней годовщине установления дипломатических отношений между странами. Культурная акция была насыщена мероприятиями: были проведены кинопоказы, дегустации национальных корейских блюд. Гости могли посетить специальные экспозиции музеев.

Фото: orient.tm