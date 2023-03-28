Сотрудники Аппарата Омбудсмена Туркменистана встретились с представителями Миссии БДИПЧ ОБСЕ

В преддверие прошедших 26 марта 2023 года выборов депутатов Меджлиса, членов велаятских, городских и этрапских халк маслахаты и Генгешей, представители Миссии БДИПЧ ОБСЕ во главе с Корин Йонкер встретились с сотрудниками Аппарата Омбудсмена Туркменистана. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В ходе встречи представители Миссии познакомились с работой Аппарата Омбудсмена в Туркменистане, уделив внимание участию сотрудников Аппарата в мониторинге подготовки и проведения выборов.

БДИПЧ ОБСЕ – это Бюро по демократическим институтам и правам человека, которое содействует в проведении демократических выборов, обеспечении терпимости и борьбе с дискриминацией. В настоящее время Бюро является одним из наиболее известных институтов в мире по обеспечению прав человека.