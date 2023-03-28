На выборах в Меджлис Туркменистана проголосовало более 91% электората

Центральная избирательная комиссия Туркменистана на своем официальном сайте опубликовала статистику относительно процента проголосовавших избирателей на выборах депутатов в Меджлис и местные органы власти. К моменту завершения выборов – 19.00 по местному времени в среднем по стране проголосовало 91,12% избирателей.

Наибольшее количество проголосовавшего электората отмечено в Ахалском велаяте – 91,74%. Среди имеющих право голоса жителей Балканского велаята страны явка на выборы составила 91,49%. В Лебапском велаяте проголосовало 91,17% избирателей, в Дашогузском велаяте – 90,94%, в столице Туркменистана Ашхабаде – 90, 91%, в Марыйском велаяте страны – 90,87% избирателей.

Успешно прошли также выборы в велаятские, этрапские и городские халк маслахаты – явка избирателей составила в среднем по Туркменистану 91,10%. На выборах членов генгеши явка электората отмечена на уровне 91,20%.

Фото: turkmenistan.gov.tm