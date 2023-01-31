Сердар Бердымухамедов принял Государственной Думы Федерального собрания РФ

30 января 2023 года Президент Сердар Бердымухамедов принял Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслава Володина, прибывшего в нашу страну с визитом во главе парламентской делегации РФ.

Тепло приветствуя спикера Госдумы ФС РФ на гостеприимной туркменской земле, глава Туркменистана констатировал, что роль парламентов в жизни государства последовательно возрастает. Сегодня межпарламентское сотрудничество становится приоритетным инструментом поддержания конструктивного диалога между странами, укрепления международного партнёрства и взаимопонимания.

Высказав искреннюю признательность за оказанный радушный приём, спикер Государственной Думы ФС РФ передал главе Туркменистана сердечные приветствия и наилучшие пожелания Президента Российской Федерации Владимира Путина. Гость также подчеркнул поступательный характер двустороннего партнёрства, динамику которому, в том числе в парламентском измерении, задают лидеры обеих стран. При этом также отмечалось, что новый импульс туркмено-российскому сотрудничеству по линии законодательных органов добавил состоявшийся в прошлом году визит в Москву Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, Аркадага – Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.

Развитию двусторонних отношений всецело способствуют конструктивный политический диалог и регулярные контакты на должностных уровнях. В этом аспекте отмечалась роль недавнего официального визита в Туркменистан Председателя Правительства РФ. В ходе состоявшихся встреч и переговоров было подтверждено обоюдное стремление сторон к дальнейшему поступательному развитию туркмено-российского сотрудничества, подписан солидный пакет соглашений. В Ашхабаде также проведён совместный бизнес-форум. Таким образом это призвано придать межгосударственному партнёрству новые стимулы.

В контексте обмена мнениями по приоритетным направлениям сотрудничества отмечался характер взаимодействия в торгово-экономической сфере, в том числе в таких отраслях, как энергетика, промышленность, транспорт и др. Многоплановое двустороннее партнёрство также дополняют установившиеся прямые связи между Туркменистаном и регионами и субъектами России.

Неотъемлемой составляющей туркмено-российских отношений стали и плодотворные контакты в гуманитарной области – по линии образования, науки, здравоохранения и культуры.

Отдельной темой беседы стало межпарламентское сотрудничество, рассматриваемое как ещё один инструмент сближения и укрепления взаимопонимания между двумя государствами и народами. При этом подчёркивалась необходимость развивать данное направление в целях законодательного обеспечения достигнутых договорённостей и решений, принятых на высшем уровне.

Подтвердив готовность страны и впредь всемерно содействовать активизации этого партнёрства, глава Туркменистана, пользуясь представившейся возможностью, передал тёплые слова приветствия и наилучшие пожелания Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

В завершение встречи, выразив уверенность, что традиционно дружественные, добрососедские межгосударственные отношения будут и далее энергично развиваться, наполняясь новым содержанием, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин пожелали друг другу здоровья и успехов, а народам обеих стран – благополучия и процветания.