Туркменский бренд «Bal-gaýmak» увеличивает ассортимент

Член Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, предприниматель Овездурды Кулыев производит молоко и молочные продукты под торговой маркой «Bal-gaýmak» на предприятии, расположенном в Ашхабаде. Сегодня компания продолжает работать полным ходом, предлагая покупателям новые молоко и молочные продукты. На производственном предприятии бренда «Bal-gaýmak» специалисты усердно работают, чтобы удовлетворить растущий спрос на эту потребность.

На предприятии установлено передовые автоматизированные оборудование из Турции. Ежемесячно на предприятии перерабатываются десятки тонн молока, и отправляются на внутренние рынки страны мороженое, пастеризованное молоко, айраны, кефиры, твороги и сыры под маркой «Bal-gaýmak». Сотрудники предприятия, работающие над новыми видами молочных продуктов, ставят цель в будущем увеличить объемы с учетом спроса покупателей.