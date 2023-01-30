Президент Туркменистана принял Председателя Госдумы России

Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслава Володина, прибывшего в нашу страну с визитом во главе парламентской делегации РФ.

Во время встречи обсуждены вопросы развития туркмено-российского партнерства по многосторонним аспектам.

Встреча акцентирована на расширению межпарламентского взаимодействия между Туркменистаном и Российской Федерацией.

Визит делегации Государственной Думы во главе со спикером Вячеславом Володиным в Туркменистан проходит 29-30 января.