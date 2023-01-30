Дайханское хозяйство «Ровшен Рахим» выращивает тепличные помидоры

Дайханское хозяйство «Ровшен Рахим», член Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, выращивает помидоры в тепличных условиях на выделенном государством участке площадью 3 гектаров в Кахкинском этрапе Ахалского велаята. На объекте установлено современное технологическое оборудование европейских стран.

Таким образом, благодаря сочетанию совершенства оборудования и опыта работников, создан обильный урожай помидоров, выращенных в теплице. В течение месяца из теплицы собирают 75-80 тонн помидоров и отправляют на внутренние рынки, в торговые центры и магазины. Также часть урожая экспортируется в Россию.

Также специальный птицекомплекс, принадлежащий дайхнаской обществе «Ровшен Рахим», где выращивается до 100 тысяч кур-несушек. В этой теплице 30 опытных работников упорно трудятся в группе и уделяют внимание составу корма, чтобы куры несли крупные и сплошные яйца. Соответственно, в этом птицеводческом комплексе ежедневно собирают и отправляют бытовым потребителям 70-80 тысяч яиц.