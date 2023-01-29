Туркменский Посол встретился с Федеральным министром энергетики Пакистана

Встреча туркменского Посла А.Мовламова с Федеральным министром энергетики Пакистана Хуррам Дастгир Ханом состоялась 26 января в четверг в здании Министерства энергетики Пакистана. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Туркменистана.

Встреча посвящена обсуждению вопросов, связанных с укреплением и дальнейшим развитием наивыгоднейшего партнерства в топливного-энергетической сфере.

Туркменский Посол рассказал о ходе продвижения проектов по строительству газопровода ТАПИ и линии электропередач ТАП.

Федеральный министр отметил значение многосторонних проектов чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны. Также подчеркнул заинтересованность Пакистана в скорейшей исполнении проектов.

Обе стороны отметили важность взаимных визитов и переговоров для увеличения темпов воплощения проектов в сфере энергетики.