Посол Туркменистана встретился с Президентом ПА ООН в Вене

Встреча туркменского Посла с Президентом Парламентской Ассамблеи ООН госпожой М.Седерфельд состоялась 26 января в Вене. Встреча посвящена обсуждению вопросов, стоящих на Повестке дня Организации, а также дальнейшему укреплению конструктивного партнерства между туркменским Парламентом и ПА ОБСЕ. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Туркменистана.

В ходе встречи было уделено внимание рассмотрению вопросов, связанных с проведением в туркменской столице мероприятия Парламентской Ассамблеи по вкладу нейтральных государств в укрепление стабильности и безопасности на территории Европы и Евразии в рамках ОБСЕ.

Глава делегации Туркменистана при ОБСЕ познакомил Президента ПА с эффективными реформами во внешней политике и экономике, которые в настоящее время проводятся в стране.