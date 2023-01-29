Завершил работу Х Туркмено-германский форум по здравоохранению

Юбилейный Туркмено-германский форум по здравоохранению в этом году прошел в онлайн-формате. Участниками мероприятия стали руководители и эксперты медицинской сферы. Также подведены итоги многолетнего плодотворного сотрудничества, а также рассмотрены своевременные вопросы продолжения партнерства между Германией и Туркменистаном. Об этом сообщила ежедневная газета «Нейтральный Туркменистан».

В числе вопросов, рассмотренных на форуме, – обмен опытом между медиками Германии и Туркменистана, проведение совместных научных исследований сферы медицины, повышение квалификации специалистов, освоение новых методов диагностики и терапии различных заболеваний.

В процессе форума определены новые направления для постоянного развития туркмено-германского сотрудничества. В числе таких направлений названы онкология, ортопедия и акушерство, хирургия, новые подходы к терапии с помощью антибиотиков.