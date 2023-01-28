ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ДАЛ ПОРУЧЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С ОТКРЫТИЕМ ТОРГОВЫХ ДОМОВ В АШХАБАДЕ И ТАШКЕНТЕ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 26 январья, находившийся с рабочей поездкой в Марыйском велаяте, провёл выездное заседание Кабинета Министров. На повестку дня вынесены актуальные вопросы государственной политики и проекты ряда важных документов.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Атдаев доложил об осуществляемой работе по созданию в Туркменистане и Узбекистане совместных Торговых домов.

Согласно межправительственному соглашению о регулировании деятельности торговых домов на территории двух стран предпринимаются необходимые меры по расширению взаимовыгодных торгово-экономических отношений.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что плодотворные контакты между Туркменистаном и Республикой Узбекистан являются показательным примером эффективного межгосударственного взаимодействия. «Наши страны обладают мощным промышленным потенциалом. Нам предстоит реализовать много проектов, нацеленных на повышение благосостояния двух народов», отметил глава государства, дав вице-премьеру ряд поручений, связанных с открытием Торговых домов в Ашхабаде и Ташкенте.