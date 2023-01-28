Модернизм в искусстве — от замысла к реалиям

Весть о том, что в столичном Выставочном центре готовится к открытию выставка современного искусства, давно распространилась среди любителей живописи, вызывая запредельный интерес. Поэтому в день открытия число посетителей выставки было рекордным.

Немного истории: авангардное искусство возникло в начале прошлого века в Западной Европе в связи с кризисом в обществе. Начинался новый век технического прогресса, который, помимо неоспоримых благ, поначалу, принес многим людям безработицу и нищету. Литераторы, музыканты, художники находили выход из этого кризиса в новых направлениях творчества. Они противопоставляли академизму изящных искусств беспредметную абстракцию, сновидения сюрреализма, статичность ташизма, кубизм и т.д. Новые направления находили последователей и поклонников по всему миру. Они не потеряли интереса к себе по сей день, о чем свидетельствует развернутая в Ашхабаде выставка.

— Впервые в этом Выставочном центре проходит выставка авангардного искусства, — комментирует проректор по научной работе Государственной академии художеств Туркменистана Нурягды Ягшимурадов. — Следуя древним обычаям, у туркмен с VIII по XX века не принято было изображать людей, в связи с этим возник беспредметный символизм, который воплотился в виде узоров ковра, вышивки или ювелирного украшения. Это тоже своего рода этнографическая абстракция.

Искусствоведы, специализирующиеся по коврам, утверждают, что туркменские ковры представляют собой письмо, закодированное в геометрических знаках, образующих узор. Нечто аналогичное происходит и в картинах одного из видов авангардного искусства. Их трудно понять с первого взгляда, но если дать правильную интерпретацию, изображение становится понятным и оправданным.

Экспозиция авангардного искусства, или как его еще называют модернизма, заняла оба этажа Выставочного центра. 170 художников, независимо от места работы или учебы, выставили 370 работ. Необычной формы скульптуры, поражающие своим изяществом ювелирные украшения, и живописные полотна, выполненные в разных авангардных направлениях, словно красочный фейерверк встречали посетителей. Абстракция, кубизм, футуризм, эклектика, супрематизм, дадаизм, сюрреализм и много других «измов» позиционировали себя на полотнах туркменских художников.

Среди многочисленных посетителей выставки – искусствовед заслуженный деятель искусств Туркменистана Азат Аннаев.

На наш вопрос: «Как он относится к авангардному искусству?» Азат Аннаев ответил:

— Выходит, хорошо, раз представил на выставку свою работу «Изоляция». Через геометрические фигуры я хотел рассказать зрителям, что не все люди одинаковые. Для этого я изобразил много квадратов и один круг, за которым следует черная стена непонимания.

Лаконично и очень доходчиво!