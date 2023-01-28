В ИМО МИД СОСТОЯЛОСЬ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЮ 2023 ГОДА «МЕЖДУНАРОДНЫМ ГОДОМ ДИАЛОГА КАК ГАРАНТИИ МИРА»

27 января 2023 года в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялось официальное мероприятие, посвящённое объявлению 2023 года «Международным годом диалога как гарантии мира». Мероприятие состоялось в гибридном формате при организации Министерства иностранных дел Туркменистана.

В совещании приняли участие представители основных органов ООН и ее специализированных учреждений, государств-членов ООН, международных и региональных организаций, гражданского сообщества, а также преподаватели и студенты вузов Туркменистана.

На мероприятии с торжественной речью выступили руководители и представители органов ООН и ее специализированных учреждений и других региональных организаций:

В своих выступлениях дипломаты благодарили Правительство Туркменистана за его последовательную работу по продвижению культуры мира во всем мире, отметив, что у этого Международного года есть прочный краеугольный камень: Диалог во имя мира, основанный на наших общих убеждениях в том, что подлинный мир не может быть сохранен или восстановлен без конструктивного обмена мнениями в духе доброй воли и, что такие открытые и искренние взаимодействия действительно могут способствовать взаимопониманию между народами.

2023 год был объявлен «Международным годом диалога как гарантии мира» в соответствии с резолюцией 77/32 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по инициативе Туркменистана. Эта инициатива напрямую связана с «Новой повесткой дня мира» Генерального секретаря ООН, для построения мира, которая созвучна с инициативой Туркменистана о продвижении философии «Диалога как гарантии мира».

Прежде чем был представлен проект резолюции «Международный год диалога как гарантии мира, 2023 год», Туркменистан провел широкие консультации со странами-членами ООН, учёл конструктивные мнения и предложения. Соавторами резолюции выступили 68 стран-членов Организации.

В качестве официального документа 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН под пунктом 14 повестки дня «Культура мира» был принят Итоговый документ, в котором отражены основополагающие цели и принципы Устава ООН, включающие в себя обязательства по урегулированию споров мирными средствами и методами.

В связи с этим, в Итоговом документе важная роль отводится превентивной дипломатии, в частности отмечается эффективная деятельность Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в Ашхабаде в целях поддержки усилий мирового сообщества по мирному урегулированию конфликтов в интересах сохранения мира, а также необходимость развития и укрепления инструментов превентивной дипломатии.

Уже запущенная Глобальная кампания во имя Диалога, как гарантии мира, стала наглядным подтверждением того, что Туркменистан, будучи активным членом мирового сообщества, не ограничивается только выдвижением значимых инициатив, направленных на развитие широкого международного сотрудничества, отвечающего коренным интересам всех стран и народов, но и предпринимает последовательные шаги по их практической реализации.

Наше национальное развитие становится модельным развитием на международном уровне в координации внутренней и внешней политики Президента, в основе которых лежит принцип постоянного нейтралитета.

В завершение церемонии, участники выразили Лидеру Нации и Президенту искреннюю признательность за проведение политики мира и дружбы в международных отношениях и пожелали крепкого здоровья и долголетия, успехов в их благородном труде во имя счастливой жизни народа, процветания страны.